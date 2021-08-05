Подготовка учения "Запад-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире - Гулевич

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка учения "Запад-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире, заявил во время брифинга начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка учения проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире в целом и в Европейском регионе в частности. Думаю, вы и сами это прекрасно видите. На фоне незатухающих и вновь разгорающихся военных конфликтов в различных уголках планеты Беларусь стремится к минимизации возникновения военных угроз в Восточной Европе, прикладывает максимум усилий для снижения напряженности в регионе, проводит миролюбивую и открытую политику. Надеюсь, сегодня мы сможем достичь объективного понимания и адекватной оценки предстоящего мероприятия. А представленная в ходе брифинга информация еще раз подтвердит стремление Беларуси к сохранению стабильности и поддержанию добрососедских отношений в регионе", - сказал Виктор Гулевич.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки ВС Беларуси и России в этом году. Прежде всего оно направлено на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.

В соответствии с планом подготовки оно пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При ero определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Рамиля Насибулина