Подготовку к Играм стран Содружества в Казани обсудят в Минске

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по подготовке и проведению Игр стран Содружества состоится сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Игры стран СНГ были учреждены решением Совета глав правительств, принятым в октябре 2019 года. Это позволит повысить культурно-спортивный потенциал государств Содружества, получить эффективную площадку для развития многостороннего диалога между странами. "Планируется, что Игры будут проходить раз в два года в течение до десяти дней поочередно в каждом из государств СНГ. При этом участие в них смогут принять как команды из стран Содружества, так и других государств. По решению Совета по физической культуре и спорту первые Игры стран СНГ пройдут на территории России в Казани с 20 по 27 августа этого года", - рассказали в пресс-службе.

Программа Игр в Казани будет включать состязания по 21 виду спорта: армрестлинг, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба на поясах и корэш, водное поло, гиревой спорт, дзюдо, волейбол (пляжный волейбол), самбо, спортивная борьба, настольный теннис, тайский бокс, танцевальный спорт, каратэ, мас-рестлинг, плавание, художественная гимнастика, футбол (футзал), фехтование и шахматы.

Планируется, что участие в соревнованиях примут около 3,5 тыс. спортсменов, в возрасте до 23 лет, которые разыграют около 230 комплектов медалей. Для проведения мероприятий будут задействованы 13 спортивных объектов. Во время Игр планируется провести мероприятия деловой программы, касающиеся вопросов развития физической культуры и спорта, а также очередное заседание Совета по физической культуре и спорту государств СНГ.

Для подготовки и проведения соревнований сформирована рабочая группа, в состав которой включены представители органов государственной власти, общественных организаций и ассоциаций по физкультуре и спорту, федераций по олимпийским, неолимпийским и национальным видам спорта государств СНГ. Предстоящее заседание станет первой встречей рабочей группы.-0-