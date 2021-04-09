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Общество
09 апреля 2021, 17:00

Подготовку к пожароопасному периоду обсудили на заседании Комиссии по ЧС при Совмине

Фото МЧС
Фото МЧС

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Сивака состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров. Участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, руководители государственных органов управления, областных и Минского городского исполкомов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Главной темой работы Комиссии по ЧС стала подготовка сил и средств ГСЧС к пожароопасному периоду в этом году. Анатолий Сивак акцентировал внимание на том, что первостепенная задача на сегодня - организовать оперативное реагирование на возникновение пожаров в экосистемах.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев отметил: в последние три года растет количество пожаров в экосистемах. 87% от общего числа - это возгорания травы и кустарников. В текущем году пожароопасный сезон начался в первой декаде марта. Наибольшее количество пожаров в экосистемах ликвидировано подразделениями МЧС в Брестской и Минской областях. Он призвал принять исчерпывающие меры по отношению к руководителям объектов, допускающим несанкционированные свалки и выжигание прошлогодних растений на корню.

Кроме этого, первый замминистра доложил: с учетом обстановки министерство подготовило распоряжение, в соответствии с которым проведена проверка технических средств, организован наземный, авиационный и космический мониторинг пожаров в экосистемах, сформированы сводные отряды спасателей, готовые при необходимости передислоцироваться в любую точку республики. Это позволит минимизировать последствия возможных ЧС в экосистемах.

Анатолий Сивак подчеркнул: наведение порядка на земле должно оставаться под постоянным контролем местных властей, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Он также заслушал доклады с мест.

Речь шла и о Национальной стратегии по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Беларуси на 2019-2030 годы. По словам Анатолия Сивака, стратегия - новый долгосрочный документ, направленный на повышение безопасности жизнедеятельности граждан с акцентом на предупреждение ЧС. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц доложил, что делается для ее успешной реализации. Так, разрабатывается проект концепции закона о гражданской защите, введен в эксплуатацию Образовательный центр безопасности МЧС, создаются новая техника и экипировка для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожарную безопасность общежитий в своем выступлении затронул замминистра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец. Он подчеркнул: руководители объектов должны неукоснительно соблюдать законодательство о пожарной безопасности, в том числе поддерживать исправными системы пожарной автоматики. "Рассмотрение этого вопроса связано с тем, что на фоне многолетнего снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших от них людей, вызывает обеспокоенность состояние пожарной безопасности в общежитиях", - отметил Анатолий Сивак.-0-

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