Подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины обсудили в Житомире

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол посетил Житомирскую область, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Украине.
В ходе встречи с председателем Житомирской областной государственной администрации Игорем Гундичем рассмотрены вопросы подготовки к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины, а также расширения торгово-экономического и межрегионального сотрудничества.
На встрече с председателем Житомирской городской государственной администрации Сергеем Сухомлиным Игорь Сокол поделился опытом проведения I Форума регионов Беларуси и Украины в октябре 2018 года в Гомеле.
Отдельно была затронута тема возможного привлечения на долгосрочной основе белорусских дорожно-строительных организаций для ремонта дорог в Житомире и поставок коммунальной и пассажирской техники, в том числе с использованием программы льготного кредитования.
Посол также посетил объекты, на базе которых планируется проведение мероприятий форума.-0-
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