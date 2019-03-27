Подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины обсудили в Житомире

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол посетил Житомирскую область, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Украине.

В ходе встречи с председателем Житомирской областной государственной администрации Игорем Гундичем рассмотрены вопросы подготовки к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины, а также расширения торгово-экономического и межрегионального сотрудничества.

На встрече с председателем Житомирской городской государственной администрации Сергеем Сухомлиным Игорь Сокол поделился опытом проведения I Форума регионов Беларуси и Украины в октябре 2018 года в Гомеле.

Отдельно была затронута тема возможного привлечения на долгосрочной основе белорусских дорожно-строительных организаций для ремонта дорог в Житомире и поставок коммунальной и пассажирской техники, в том числе с использованием программы льготного кредитования.

Посол также посетил объекты, на базе которых планируется проведение мероприятий форума.-0-