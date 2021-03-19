Подготовку педагога будущего обсудят на научной конференции в БГУ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего" состоится 22-23 марта в БГУ. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения профессора Ларисы Муриной и пройдет в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участие в научном форуме примут более 50 ученых, преподавателей, аспирантов, студентов из Беларуси, России, Сербии и Китая. В рамках восьми секций эксперты обсудят аксиологические аспекты профессиональной компетентности педагога в современном образовательном контексте, инновационные технологии формирования ценностных ориентиров в процессе филологического образования, способы ценностного самоопределения студентов и учащихся", - рассказали в пресс-службе.

По итогам проведения конференции планируется подготовить сборник докладов, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ. Организатором мероприятия выступает кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы филологического факультета БГУ.-0-