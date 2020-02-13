Подготовлен проект указа по наделению нотариата функцией проставления апостиля

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили проект указа по наделению нотариата полномочиями на проставление апостиля на официальных документах. Подготовленный Министерством юстиции проект внесен в Администрацию Президента, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлен проект указа, который уже направлен в Администрацию Президента. Если он будет поддержан главой государства, то в ведение нотариата передадут компетенцию по проставлению апостиля на документы абсолютного большинства государственных органов, за исключением сферы образования", - сказал Олег Слижевский.

Ожидается, что это новшество позволит сэкономить время граждан, обращающихся за легализацией документа. Если документ будет принят, для проставления апостиля не нужно будет ехать в областной центр или столицу, можно обратиться к любому нотариусу в своем районе. Тем самым обеспечивается доступность такой достаточно востребованной услуги со стороны госорганов.

Как поясняла ранее председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, апостиль проставляется на официальных документах, предназначенных для представления в учреждениях и организациях за пределами Беларуси. Благодаря апостилированию они приобретают юридическую силу на территории другого государства, где будут использоваться.

В 2019 году нотариальную деятельность в республике осуществляли 835 нотариусов в составе 212 нотариальных контор и 45 нотариальных бюро.-0-