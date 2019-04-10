Подходы Беларуси к обеспечению военной безопасности представлены на межсессионном диалоге ОБСЕ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальником главного оперативного управления Павлом Муравейко приняла участие во втором межсессионном диалоге ОБСЕ по военным доктринам, который состоялся в Вене 8-9 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Павел Муравейко представил национальные подходы к обеспечению военной безопасности, закрепленные в Военной доктрине Беларуси, и их реализацию в ходе учений, проводимых Вооруженными Силами.

Межсессионый диалог объединил экспертов министерств обороны и иностранных дел стран - участниц ОБСЕ, международных организаций (НАТО, ЕС и др.), представителей других структур из сферы безопасности и обороны. "Диалог был посвящен обсуждению проблем безопасности на пространстве ОБСЕ. Обсуждались, например, стратегические рамки современной оборонной политики, влияние технологий на изменения форм и способов ведения военных действий, отражение военных доктрин в сценариях учений", - рассказали в оборонном ведомстве.

В состав белорусской делегации вошли также представители МИД и постоянного представительства Беларуси при ОБСЕ.-0-