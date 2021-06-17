Подходы к обеспечению гидрометеоинформацией изменились в Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило меры, направленные на реализацию изменений в закон "О гидрометеорологической деятельности", которые вступили в силу 16 июня. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №329, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правовой акт, в частности, устанавливает порядок распространения государственной гидрометеорологической службой гидрометеоинформации и ее составе, порядок ведения единого госреестра организаций и ИП, которые работают в данной сфере. Также сформирована схема государственной сети гидрометеонаблюдений, определен порядок установления и обозначения границ охранных зон вокруг стационарных пунктов сети.

Также документ включает перечень работ и услуг общегосударственного и международного значения. Там 16 пунктов, в том числе обеспечение гидрометеоинформацией авиации, выполнение госпрограмм в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, организация выполнения работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. Кроме того, в перечень вошло предоставление гидрометеоинформации для обмена согласно международным договорам, участие в деятельности Всемирной метеорологической организации, международных программах и мероприятиях.

Правительство 15 июня также приняло постановление №330, которое определяет порядок и условия обеспечения гидрометеорологической информацией гражданской авиации.-0-