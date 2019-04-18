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Подходы к выявлению и диагностике первичных иммунодефицитов нужно совершенствовать - медик

Общество 18.04.2019 | 21:11
Фото из архива
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси важно совершенствовать подходы к выявлению и диагностике первичных иммунодефицитов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась доцент, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией клинических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Татьяна Углова.

На данный момент белорусские врачи наблюдают более 500 пациентов с первичными иммунодефицитами, но по предварительным оценкам, исходя из данных мировой литературы, их должно быть не менее 2 тыс. То, что не всех удалось выявить, возможно, связано с низкой настороженностью врачей. В связи с этим Татьяна Углова считает важным совершенствовать выявление пациентов с таким диагнозом, диагностику первичных иммунодефицитов и их лечение.

За последние три года сотрудники центра проделали серьезную информационную работу. "Мы объехали с лекциями "Первичные иммунодефициты в практике врача" все областные центры, все детские поликлиники Минска, консультативно-диагностический центр. Были на заседаниях обществ ревматологов, аллергологов, лор-врачей и детских неврологов. Мы вели большую просветительную работу о том, как врачи должны выявлять пациентов с первичным иммунодефицитом", - рассказала заведующая лабораторией.

Беларусь в этом году вновь присоединилась к Всемирной неделе первичного иммунодефицита (ПИД). В центре внимания забота о пациентах с ПИД, а также мероприятия, направленные на повышение осведомленности общества об этой болезни. Во время конференции, посвященной диагностике иммунопатологических состояний, 19 апреля пройдет круглый стол "Первичные иммунодефициты в Беларуси: проблемы и пути решения". Участие примут представители Минздрава и родительской общественности. А 20 апреля запланирована IX Республиканская конференция пациентов с первичными иммунодефицитами, которую проведет общественная организация "Спасем иммунитет". На встрече планируется обсудить актуальные вопросы пациентов с ПИД в различных сферах жизни - лечебно-профилактической, психологической, социальной, реабилитационной, культурной.

Первичный иммунодефицит - редкое генетическое заболевание, нарушение иммунной системы, в результате которого человек беззащитен перед различными инфекциями. Заболевание приводит к развитию тяжелых хронических инфекций и воспалительному поражению органов и тканей, онкологии и даже смерти. Существует более 320 форм первичного иммунодефицита, широко варьирующихся по степени тяжести. Лечение заключается в пожизненной дорогостоящей терапии иммуноглобулином и в редких случаях - пересадка костного мозга. По статистике, в мире 46% случаев заболевания диагностируется во взрослом возрасте.-0-

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