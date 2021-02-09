Подлужная: ВНС станет отправной точкой в движении Беларуси вперед

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание станет отправной точкой в движении Беларуси вперед. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Людмила Подлужная.

"Через пару дней состоится самый значимый форум в нашем государстве. В работе VI Всебелорусского народного собрания примут участие представители всех социальных групп и слоев населения. Это рабочие, люди науки, культуры, спорта, бизнеса, которые делегированы политическими партиями, трудовыми коллективами, общественными объединениями. Люди приедут изо всех регионов нашей республики. Участники Всебелорусского народного собрания разные по возрасту, жизненному опыту, своим взглядам на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны", - рассказала Людмила Подлужная.

По словам парламентария, всех их объединяет одно - искренняя забота о судьбе Беларуси, желание сохранить независимость и территориальную целостность страны, социальную направленность в дальнейшем ее развитии.

"Это укрепление института семьи, создание условий для развития талантливой молодежи, поддержка пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью. Главное - это улучшение качества жизни каждого гражданина. Человек остается в центре государственной политики. Не зря одним из приоритетов программы социально-экономического развития на пятилетку является счастливая семья, - отметила она. - Читая Telegram-каналы, слежу за выступлениями будущих участников Всебелорусского народного собрания. В их жизненной и профессиональной позиции, в их ожиданиях можно увидеть образ будущего Беларуси: социальной, промышленно-аграрной, высокотехнологичной".

Людмила Подлужная впервые примет участие во Всебелорусском народном собрании. "Впечатлена масштабностью подготовки форума, особенностью которого является заблаговременное изучение общественного мнения по ключевым вопросам развития государства на диалоговых площадках, в общественных приемных, во время работы с обращениями граждан, в котором и я имела честь участвовать. В основу проблемного поля форума легли запросы белорусского общества, мнение и взгляды граждан на дальнейшее развитие государства. Такой подход, считаю, будет способствовать не только продуктивной работе Всебелорусского народного собрания, но и станет залогом законного характера принимаемых им решений", - сказала она.

Парламентарию, как педагогу, небезразлично будущее образования, повышение статуса этой профессии. "Считаю, что пристальное внимание необходимо обратить не только на совершенствование самой системы образования, но и на укрепление материально-технической базы учреждений образования. Чтобы воспитать будущего гражданина, мы должны сегодня шагать в ногу со временем. Необходимо вложить в умы, что образование следует рассматривать не как услугу, а как процесс, который сопровождает человека через всю жизнь. Я глубоко убеждена, что предстоящий форум станет отправной точкой в движении Беларуси вперед", - заключила Людмила Подлужная.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-