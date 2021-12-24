Подопечные Белорусского детского хосписа получили подарки от Исполкома СНГ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Исполкома СНГ во главе с первым заместителем председателя Леонидом Анфимовым посетила сегодня Белорусский детский хоспис. В этот раз помимо денежных средств хоспису были переданы детская кровать с матрасом и 100 сладких новогодних подарков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Многонациональный коллектив Исполнительного комитета СНГ и Белорусский детский хоспис уже много лет связывают добрые, дружеские отношения. Нас здесь ждут, всегда радушно встречают, и мы приезжаем сюда с надеждой сделать жизнь пациентов хосписа немного легче", - сказал Леонид Анфимов. По его словам, сотрудники Исполкома Содружества также откликнулись на предложение Министерства иностранных дел Беларуси и в рамках акции "Наши дети" подготовили подарок для минского психоневрологического дома-интерната №2.

Директор хосписа Анна Горчакова в свою очередь сообщила, что подарки от имени международной организации будут отправлены подопечным хосписа, проживающим в регионах. "Наши медсестры регулярно выезжают для оказания помощи в очень дальние уголки нашей родины. В канун праздников они еще будут передавать подарки больным детям и их семьям, часто многодетным. Поэтому новогодние поздравления от представителей стран СНГ разлетятся по всей Беларуси", - сказала она.

Анна Горчакова также вручила благодарность Белорусского детского хосписа коллективу Исполнительного комитета СНГ за поддержку и помощь в 2021 году.-0-

Фото Исполкома СНГ