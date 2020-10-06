Подопечные Белорусского детского хосписа впервые посетят Национальный художественный музей

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подопечные Белорусского детского хосписа 7 октября посетят Национальный художественный музей Беларуси, сообщили БЕЛТА в хосписе.

Ребята из программы "Мы - здесь" в сопровождении работников хосписа и экскурсовода увидят постоянную экспозицию музея. Такое мероприятие пройдет впервые.

"Музейное пространство дарит массу возможностей для коммуникации, а это так необходимо нашим подопечным, - отметила координатор программы Белорусского детского хосписа "Мы - здесь" Юлия Барт. - Здесь можно вместе со всеми увидеть и узнать что-то совершенно новое, после экскурсии обсудить экспонат с группой или даже незнакомцем, посидеть в тишине музейного зала. Хорошая совместная экскурсия может буквально изменить каждого. Сейчас особенно хочется зарядить наших подопечных позитивом, жизнерадостностью, дать возможность пообщаться".

По словам Юлии Барт, сегодня музейные программы, предназначенные для людей с инвалидностью, к сожалению, редкость, и зачастую визит человека с ограниченными возможностями в музей сопровождается стрессом как для самого посетителя, так и для музейных работников. "Здорово, что Национальный музей нас поддержал, ведь у них есть все возможности для проведения такой экскурсии", - добавила координатор программы.-0-