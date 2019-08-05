Подорлика с необычной окраской обнаружили в Березинском заповеднике

5 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Большого подорлика с необычной охристой окраской обнаружили орнитологи во время кольцевания в Березинском биосферном заповеднике, сообщили БЕЛТА в природоохранном учреждении.
Поиском гнезд и кольцеванием птенцов подорликов специалисты занимались с 25 по 31 июля по международному проекту "Научно обоснованная охрана глобально угрожаемого большого подорлика в Беларуси". В одном из удаленных участков заповедника на окраине крупного болотного массива Домжерицкое орнитологи нашли гнездо большого подорлика с двумя птенцами, один из которых был обычной темной окраски, а второй - очень редкой светлой морфы fulvescens (охристая окраска). "Это первый птенец такой окраски из более 200 окольцованных в Беларуси больших подорликов", - отметили в заповеднике.
Кроме того, во время проведения кольцевания в заповеднике было подтверждено гнездование подорликов еще на трех из семи ранее выявленных гнездовых территорий.
В 2019 году большой подорлик объявлен общественной организацией "Ахова птушак батькаўшчыны" птицей года в Беларуси.-0-
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