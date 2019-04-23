Подписанные в Анкаре соглашения создали мощную базу для белорусско-турецкого взаимодействия - посол

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписанные во время недавнего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию соглашения о сотрудничестве создали мощную базу для дальнейшего развития белорусско-турецкого взаимодействия. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.
"Торгово-экономическая сфера - это костяк наших отношений, а что касается политического диалога, то здесь вообще все прекрасно, - отметила Кезбан Нилвана Дарама. - С заключением соглашений у нас появилась мощная база для развития отношений. И сотрудничество в сфере образования среди прочих тоже получило фундамент".
Сегодня в Центре дополнительного образования детей и молодежи Минска "Контакт" для турецких детей и детей смешанных семей было организовано празднование Дня национального суверенитета и Дня детей. В первый раз в Беларуси подобное мероприятие прошло на базе СШ №25 Минска в 2016 году, в 2017 году турецких ребятишек знакомили с производством сладостей на фабрике "Коммунарка", а в 2018 году их принимал Копыльский район.
"Сейчас группа детей из копыльской гимназии №1, которая тогда нас принимала, находится на отдыхе в Турции", - отметила посол.
А в Беларуси в эти дни гостят 11 ребят из Антальи. Ученики одной из школ были так впечатлены рассказами турецкого преподавателя, работавшего в Беларуси, о белорусской природе и культуре, что захотели увидеть все своими глазами. А сегодня они стали зрителями и участниками интернационального праздника в Минске.
Нынешнее мероприятие подготовлено совместными усилиями посольства Турецкой Республики и центра "Контакт". Представители центра организовали творческие мастер-классы, игры и прочий интерактив, турецкие спонсоры тоже разнообразили программу, в том числе сладкими восточными угощениями. В праздничном концерте чередовались номера юных белорусских и турецких артистов.-0-
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