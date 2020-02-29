Подразделение морской пехоты Великобритании поучаствует в тренировке с белорусскими миротворцами

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании пройдет в Беларуси с 1 по 14 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Мероприятие станет частью подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

Для подготовки к тренировке сегодня в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав британских морских пехотинцев прибудет 1 марта.-0-