Подразделения финансового мониторинга Беларуси и Канады смогут углубить сотрудничество

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси и Центром по анализу финансовых операций и отчетов Канады подписан в Гааге во время мероприятий пленарного заседания группы "Эгмонт", сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.
От белорусской стороны меморандум подписал директор Департамента финансового мониторинга Вячеслав Реут, от канадской - директор Центра по анализу финансовых операций и отчетов Канады Нада Симаан.
Меморандум предусматривает обмен между подразделениями информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Документ вступил в силу с момента подписания.
До настоящего время сотрудничество подразделений финансового мониторинга Беларуси и Канады было ограничено ввиду отсутствия подобного соглашения.-0-
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