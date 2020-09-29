Подразделения ВС России покидают Беларусь после учения "Славянское братство"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покидают Беларусь после совместных учений "Славянское братство", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Военнослужащие из РФ завершили погрузку техники и личного состава на эшелоны на станциях в Бресте и под Гродно и убыли в пункты постоянной дислокации.

Белорусско-российское учение "Славянское братство - 2020" проходило в Беларуси с 14 по 25 сентября. В нем участвовали около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.-0-