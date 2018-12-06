Подведены итоги конкурса для СМИ на освещение деятельности Красного Креста в Беларуси и мире

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги открытого конкурса для журналистов и СМИ, а также интернет-ресурсов на лучшее освещение гуманитарной деятельности Красного Креста в Беларуси и мире. Конкурс был посвящен 70-й годовщине принятия Женевских Конвенций 1949 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Жюри рассматривало материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 8 мая по 1 сентября нынешнего года. Определялись лучшая публикация, репортаж, фоторабота.

Среди региональных печатных СМИ первое место присуждено редакции областной газеты "Гродзенская праўда" за цикл статей, написанных Жанной Байгот. Второй стала редакция районной газеты "Узвышша" за материалы, подготовленные Анной Халдеевой. На третьем месте оказались редакция газеты "Край смалявіцкі" и программа радиовещания "Смалявічы". Победу газете принесли материалы Натальи Тышковской. Отдельно отмечены статьи Елены Епишевой в газете "Гомельская праўда".

Среди электронных СМИ и интернет-ресурсов рассматривались видеосюжеты отдельных профессиональных журналистов и внештатных авторов, опубликованные в теле- и радиоэфирах СМИ, а также в интернете. Первое место присудили Молодечненскому телевидению "МКВТ", второе - Лидскому телерадиообъединению. Отметило жюри и серию фотографий, подготовленную редакцией газеты "Слава працы" и программой районного радио "Ранiца Капыльшчыны".

Организаторами конкурса выступили Министерство информации Беларуси и Белорусское общество Красного Креста при поддержке комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете Министров Беларуси.-0-