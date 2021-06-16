Подведены итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности прокуратуры

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура подвела итоги XIV творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов прокуратуры Беларуси, в котором приняли участие более 30 коллективов и авторов, представлено свыше 80 работ, сообщает БЕЛТА.

В частности, в номинации "Лучший цикл материалов в средствах массовой информации о деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства" победителем среди аппаратов прокуратур областей и города Минска, городов областного подчинения признан коллектив прокуратуры Могилева. Победителем среди аппаратов прокуратур районов и городов районного подчинения стал коллектив Барановичской межрайонной прокуратуры.

В номинации "Лучший цикл материалов в средствах массовой информации об участии органов прокуратуры в досудебном и судебном расследовании уголовных дел" победителем среди аппаратов прокуратур областей и города Минска, городов областного подчинения признан коллектив прокуратуры Бреста. Победителями также стали коллектив Барановичской межрайонной прокуратуры и автор очерков - заведующий отделом экономики редакции газеты "Полесская правда" Юрий Скороход (творческий псевдоним Олег Макаров).

В номинации "Лучший цикл материалов в средствах массовой информации о деятельности органов прокуратуры по борьбе с коррупцией" победителем среди прокуратур районов и городов районного подчинения признан коллектив прокуратуры Мостовского района.

Награждая победителей и лауреатов творческого конкурса, генпрокурор Андрей Швед заметил, что их выступления и материалы были интересны и полезны для населения, объективно показали работу прокуратуры, правозащитный потенциал ведомства, содействовали повышению правовой культуры населения. Он поблагодарил журналистов, которые смогли найти подход к прокурорским работникам и общими усилиями подготовить тексты, сюжеты для читателя и зрителя. "Нам очень важна обратная связь с гражданами, важно знать, что их беспокоит, в том числе для более эффективной защиты их прав и законных интересов. Представители журналистского сообщества оказывают нам в этом неоценимую помощь", - отметил Андрей Швед.

По его словам, в последний год информационная среда стала фронтом, "театром военных действий". "Огромный поток недостоверных, непроверенных сведений, призванный внести сумятицу в умы граждан, выводится в эфир всевозможными способами. Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением, новыми технологиями организации массовых акций, радикализацией протестной активности, актами терроризма, финансированием экстремистской деятельности", - сказал он.

С учетом цифровизации общества, растущего медиавоздействия на мысли и настроения граждан информационное сопровождение деятельности прокуратуры, в том числе информирование общественности о реальных событиях в стране, становится ключевым направлением работы прокурора.

Генпрокуратура объявила проведение XV творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов прокуратуры Беларуси. Победители будут определены накануне профессионального праздника работников прокуратуры в 2022 году.-0-

Фото prokuratura.gov.by