Подведены итоги конкурса на лучший логотип Года народного единства

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги открытого дистанционного конкурса на лучший символ (логотип) Года народного единства. Компетентным жюри, в составе которого известные художники и дизайнеры, определен победитель. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

На конкурс было подано 104 заявки, представлены 174 работы и авторские концепции. Каждая из них - оригинальна и интересна. Лучшей была признана работа "Мы" Виталия Ортюха - дизайнера, автора талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Представленный на конкурс логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька - одного из символов нашей страны. Слоган работы: "Каждый из нас - часть единого целого, одного большого "МЫ" - белорусского народа".-0-