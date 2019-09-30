Подведены итоги рекламной игры "Выбирай, что тебе ближе!" с Белинвестбанком

Счастливой обладательницей 10 000 белорусских рублей стала Елена Бойчук из Минска. Как призналась победительница, такая большая удача улыбнулась ей впервые. История ее выигрыша вряд ли сможет оставить кого-либо равнодушным.

Клиенткой Белинвестбанка Елена является уже не первый год. Карточкой платежной системы БЕЛКАРТ пользуется регулярно и активно расплачивается ею за различные товары и услуги. Однажды минчанка уже пробовала участвовать в рекламной игре и даже практически стала обладательницей одного из многочисленных призов. Но в последний момент оказалось, что ее чек по условиям игры не может участвовать в розыгрыше.

Как и большинство, Елена думала, что дважды стать обладателем приза невозможно, ведь такая удача выпадает раз в жизни. Тем не менее, узнав о том, что БЕЛКАРТ проводит рекламную игру с внушительным главным призом, решила еще раз испытать свою удачу.

Наша героиня активно расплачивалась карточкой Белинвестбанка, неукоснительно следовала правилам игры, регистрировала карт-чеки, и фортуна ей улыбнулась! Один из зарегистрированных ею чеков, а их было 123, оказался выигрышным. Главный приз - 10 000 белорусских рублей - достался Елене. Всего в розыгрыше главного приза рекламной игры приняли участие 83 528 карт-чеков.

"Как распоряжусь суммой выигрыша? Думаю, что часть я потрачу обязательно на отдых с мужем в санатории, который не получила в начале года!", - рассказала победительница.

Денежный сертификат, цветы и памятные подарки Елене Бойчук вручили начальник управления развития розничного бизнеса ОАО "Белинвестбанк" Анастасия Аникеева и главный специалист отдела маркетинга ЗАО "Платежная система "БЕЛКАРТ" Екатерина Шибко.

Анастасия Аникеева, Елена Бойчук и Екатерина Шибко

Рекламная игра "Выбирай, что тебе ближе!" с БЕЛКАРТ проводилась в период с 17 июня по 16 сентября 2019 года. Кроме главного приза - 10 000 белорусских рублей - разыгрывалось и множество других ценных призов. Для того чтобы принять участие в игре, необходимо было расплачиваться за покупки карточками БЕЛКАРТ на сумму от 15 белорусских рублей. При регистрации чека можно было выбрать желаемый приз в одной из категорий: "СПОРТ", "ДОМ" или "УВЛЕЧЕНИЯ".

Ознакомиться с полным списком победителей рекламной игры можно здесь .

Мы поздравляем победителей! Верьте в удачу, и она обязательно вам улыбнется!

Р.S. Напоминаем, уже сейчас вы можете стать участником рекламной игры "Навстречу новому с Visa". Разыгрываются 66 денежных призов на сумму от 100 до 1 000 белорусских рублей. Узнать, как принять участие в игре, можно здесь .

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