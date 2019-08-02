Подведены итоги республиканской дистанционной игры "Пароль - октябренок"

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском доме молодежи подведены итоги дистанционной игры "Пароль - октябренок: образовательный веб-квест "Покорители вершин", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"На протяжении учебного года октябрятские группы получали образовательные и творческие задания пяти уровней сложности по семи тематическим блокам. В игре участвовали команды от двух до одиннадцати человек, в составе которых были октябрята в возрасте 7-10 лет и один взрослый. Согласно онлайн-регистрации и итогам веб-квеста, к игре присоединились 728 команд, общее количество участников-октябрят составило около 7 тыс.", - рассказала Александра Гончарова.

Игра была организована на официальном сайте БРПО. Задачей игроков было пройти интернет-викторину, выполнить задания и оформить отчетные материалы предельно креативно. Конкурсные работы оценивались по таким критериям, как активность и самостоятельность октябрят, качественное и оригинальное выполнение заданий, содержательность представленных материалов, аккуратность и эстетичность оформления, использование современных технологий. В составе команд, набравших наибольшее количество баллов по результатам веб-квеста, в финал вышли около 200 человек от всех областных советов и минского городского совета БРПО.

При подведении итогов жюри присудило первое место октябрятской группе "Наследники.by" пионерской дружины Жемчужненской средней школы, второе место - октябрятской группе "Радужный микс" пионерской дружины средней школы №2 города Борисова, третье место - октябрятской группе "Друзья" Субботникской средней школы. Кроме того, определены дополнительные номинации. Самой яркой командой признана октябрятская группа "Цветик-семицветик" Копачевского учебно-педагогического комплекса детского сада - средней школы, самой сплоченной командой - октябрятская группа "Соколята" средней школы №194 города Минска, самой креативной командой - октябрятская группа "Непоседы" средней школы №1 города Поставы, самой творческой командой - октябрятская группа "Мечтатели" средней школы №5 города Мозыря.

Победители игры будут награждены дипломами и подарками 13 сентября - в День рождения Белорусской республиканской пионерской организации - в Минске.

Республиканская дистанционная игра "Пароль - октябренок: образовательный веб-квест "Покорители вершин" проводилась с целью совершенствования форм работы с октябрятами, повышения мотивации к проявлению самостоятельности, формирования новых компетенций, реализации креативного потенциала, повышения личностной самооценки членов пионерской организации. Организаторами игры выступили БРПО, республиканская газета для детей и подростков "Зорька", компания ITG-SOFT, Министерство образования.-0-