Подведены итоги второго этапа рекламной игры "4 шага к мечте с ВТБ и Visa!"

Состоялся розыгрыш призов второго этапа рекламной игры "4 шага к мечте с ВТБ и Visa!", организованной банком ВТБ (Беларусь) совместно с компанией Visa. В розыгрыше участвовали клиенты – держатели карточек Visa банка, совершившие операции посредством системы "Интернет-банк" (WEB-версия/мобильное приложение) на общую сумму не менее 100 рублей. Обязательным условием участия было заполнение регистрационной формы участника на сайте банка.
Результат проведения второго этапа – розыгрыш трех современных ноутбуков. Победителями стали клиенты банка из Минска, Мозыря и Светлогорска.
Главный приз рекламной игры 10 000 рублей будет разыгран 12 марта 2020 года. Подробнее с условиями участия в рекламной игре можно ознакомиться на сайте банка.-0-