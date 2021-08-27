Подведены итоги выполнения генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Федерации профсоюзов Беларуси подвели итоги выполнения генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов за первое полугодие. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.Как отметили в национальном профцентре, в текущем году удалось переломить тенденцию 2020 года в части невыполнения отдельных показателей генерального соглашения. Здесь в первую очередь речь идет о размере заработной платы. В частности, достигнут установленный показатель соотношения зарплаты в бюджетной сфере к заработной плате по стране. Согласно договоренностям между правительством, профсоюзами и нанимателями этот показатель должен быть на уровне не менее 80%. В первом полугодии он составил 81,5%. Если говорить в абсолютных цифрах, то в среднем работники бюджетных организаций получали Br1116,3, в целом по стране - Br1369,1. К слову, за июнь цифры еще выше - Br1166,9 и Br1433,4 соответственно.Вместе с тем, как подчеркнули в Федерации профсоюзов, не в полной мере выполняются договоренности в вопросе пенсионного обеспечения. В соглашении прописано, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должно составлять не менее 40%. По итогам прошедшего периода - только 37,4%. Но сегодня есть предпосылки к тому, что к концу действия соглашения - декабрю 2021 года - эти нормы все же будут выполнены."Профсоюзы неоднократно поднимали перед правительством вопросы необходимости совершенствования пенсионного обеспечения в целом,- отметил начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФПБ Дмитрий Шевчук. - Анонсированное с 1 сентября повышение пенсий в некоторой степени улучшит ситуацию. Но мы по-прежнему настаиваем на том, что в этом вопросе необходим комплексный подход".Еще один проблемный момент - своевременность выплаты заработной платы в ряде организаций. По итогам мониторинга проблемных вопросов выплаты заработной платы в январе-июле текущего года профсоюзами было выявлено 445 случаев нарушения нанимателями установленных сроков расчетов с работниками. В каждом случае профсоюзы добиваются устранения выявленных нарушений. Наиболее часто такие ситуации фиксировались в агропромышленном комплексе и строительной сфере."Как правило, основная причина несвоевременного расчета - это сложное экономическое положение организаций. Наиболее проблемные те случаи, когда организации-должники находятся в стадии ликвидации. Как правило, вопрос удается решить только через суд. Но позиция профсоюза в таких ситуациях однозначная: несмотря на все обстоятельства, человек должен получить заработанные деньги, - подчеркнул Дмитрий Шевчук. - И, как показывает практический опыт работы, совместными усилиями всех заинтересованных проблему можно решить даже в самых сложных случаях. Например, в январе 2021 года было выявлено 78 организаций сельского хозяйства Витебской области, которыми периодически нарушались сроки выплаты заработной платы, в феврале - 77 таких организаций. Во втором квартале ситуация кардинально изменилась, и только единицы допускали такие нарушения, причем срок задержки составляет, как правило, только несколько дней".-0-