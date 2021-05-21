Подвиг народа в ВОВ лежит в основе фундамента белорусского государства - Шуляк

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подвиг народа в Великой Отечественной войне лежит в основе фундамента белорусского государства, заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Шуляк во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму".

"Как известно, общественно-политическая ситуация в республике характеризуется попытками дестабилизации обстановки внешними и внутренними деструктивными силами путем разжигания в обществе вражды и розни, манипулирования настроениями части населения, навязывания крайних форм протестной активности. Одновременно идеи нацизма, в основе которого лежит тезис о превосходстве одной нации над другими, одной идеологической группы над другой, одного человека над другим, переживает свое второе рождение в их осовремененных, иногда тщательно закамуфлированных и скрываемых проявлениях", - рассказал Валерий Шуляк.

В пример он привел события в Беларуси после выборов 2020 года. "Вспомним хотя бы тот же обкатанный в Беларуси режиссерами гибридных войн и цветных революций постулат о "суперлюдях", стоящих в своем развитии гораздо выше над всеми остальными, которые в силу своей ущербности недопонимают текущий момент и собственное благо. А результатом является все та же старая песня на новый лад - культивирование радикализма, расизма, национализма, распространение идеологии вражды и ненависти социальной, идеологической, религиозной. Они в свою очередь являются плодотворной почвой для радикальных настроений, способных перерасти как минимум в массовые беспорядки, как максимум в войны локального и регионального уровня", - отметил начальник отдела.

Валерий Шуляк подчеркнул, что параллельно с этим идут процессы умышленного искажения исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли советского народа в Победе над фашизмом. "В моде псевдоисторизм. Черное называется белым, преступники - героями и наоборот. В то же время историческое наследие нашего государства и в первую очередь память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о священной жертве белорусского народа, положившего на алтарь Победы миллионы своих жизней, обеспечение на основе этой памяти связи и преемственности поколений лежат в основе фундамента белорусского государства, являются важнейшими нравственными скрепами белорусского народа. Мы наблюдаем, как этот фундамент, эти скрепы пытаются раскачать и уничтожить, - добавил он. - В этой связи полагаем, что одновременное совершенствование законодательства о противодействии экстремизму и недопущении реабилитации нацизма приобретает на современном этапе особый смысл и значение".-0-

Фото Егора Павлющика