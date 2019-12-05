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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземные источники в Беларуси обеспечивают до 95% потребности в питьевой воде, сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеогеографии Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Василий Пашкевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. Беларусь обладает значительными запасами пресных подземных вод, чему способствуют природные и климатические факторы. Зона пресных подземных вод на территории страны находится на глубине от 150 до 450 м, на некоторых участках - до 1 тыс. м. "Мы можем использовать их как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения. В Беларуси подземные источники обеспечивают до 95% всей потребности в питьевой воде", - рассказал Василий Пашкевич. По словам ученого, ранее в Полоцке, Гродно, Гомеле водоснабжение было обеспечено в том числе с использованием поверхностных вод, но эти города уже перешли на подземные источники, так как там вода более высокого качества. Сейчас только в Минске частично используются поверхностные источники: за их счет обеспечивается примерно третья часть потребности столицы в питьевой воде. "В ближайшие годы стоит задача полностью перевести Минск на использование пресных подземных вод", - отметил он. По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, на 1 января 2019 года в Беларуси разведаны и утверждены балансовые запасы пресных подземных вод питьевого назначения в объеме 6,4 млн куб.м в сутки на 412 участках месторождений. Что касается минеральных вод, разведано 244 месторождения (участка), балансовые запасы составляют 0,06 млн куб.м в сутки.-0- Все материалы круглого стола здесь Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!