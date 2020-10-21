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21 октября 2020, 15:49

Поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС предлагают начать с 1 июля 2021 года

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предлагает начать поэтапное снижение тарифов на роуминг в Евразийском экономическом союзе с 1 июля 2021 года до его полной отмены в 2025 году. Об этом заявила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Советом комиссии было поручено подготовить проект плана по формированию условий для внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территории союза, с учетом пожеланий всех сторон, - сказала Ия Малкина. - На площадке ЕЭК была создана специальная рабочая группа, проанализирован мировой опыт снижения стоимости услуг связи в роуминге, а также вопросы внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территории ЕАЭС". По ее словам, 27 октября этот вопрос рассмотрит Коллегия ЕЭК, а затем Совет ЕЭК и Евразийский межправсовет.

"Если коротко, то комиссия предлагает обеспечить плавный переход к ценам на услуги связи в роуминге на уровне домашних тарифов к началу 2025 года, но по решению государств союза этот срок может быть сокращен, - пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Комиссия предлагает на утверждение следующий график поэтапного снижения тарифов: с 1 июля 2021 года - не более 90% платы за такую услугу в домашнем регионе; с 1 января 2022 года - не более 70%; с 1 января 2023 года - не более 40%; с 1 января 2024 года - не более 20%; с 1 января 2025 года - 0%".

Ия Малкина отметила, что для операторов связи главное опасение связано с тем, что их выручка может снизиться. "Вместе с тем мы отмечаем, что снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным, - подчеркнула она. - Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего потери. К примеру, в Европейском союзе после внедрения правила "роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза. Внедрение справедливых тарифов будет в целом способствовать развитию интеграции, позволит развивать взаимную торговлю и расширять совместные проекты в различных отраслях экономики".-0-

По итогам онлайн-брифинга:

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