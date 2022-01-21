Поэтесса Швянченене: с нами развязали некрасивую игру, литовский народ никому не нужен

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С нами развязали некрасивую игру, литовский народ никому не нужен. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказала литовская поэтесса и общественный деятель Эрика Швянченене, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Эрика Швянченене отметила, что Запад стремится сделать из Литвы пустыню, которой можно будет свободно распоряжаться. "Люди поняли, что Западу не нужна экономически свободная Литва. Должна быть пустая территория, на которой можно хозяйствовать. То, что мы имели, стало чьим-то. Это у вас (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) все ваше. Мы поняли, что если еще два-три года так потерпеть, то останемся в пустыне. Другой вопрос, может, как раз к этому и стремится Запад… С нами такую некрасивую игру развязали. Литовский народ никому не нужен", - сказала поэтесса.

Она также отметила, что многие европейские страны рассматривают граждан Литвы только в качестве рабочей силы. "В основном уезжает молодежь. Те, кто уже создал семьи за границей, на родину не вернутся. Поэтому сейчас важно сделать все, чтобы этого оттока населения не было", - резюмировала Эрика Швянченене.-0-