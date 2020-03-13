Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются из-за коронавируса

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожная администрация Чехии уведомила о временной приостановке курсирования поездов №136/137 Прага - Брест - Прага, а также беспересадочных вагонов Москва - Прага - Москва, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Чехия приняла решение о прекращении всего трансграничного движения через территорию страны. С этим связана временная приостановка курсирования поездов", - отметили в БЖД.

Поезда №136/137 в сообщении Прага - Брест - Прага с 14 марта отменяются и временно курсировать не будут. Беспересадочные вагоны в сообщении Москва - Прага, курсирующие в составах поездов №27/655/137, отменяются с 13 марта, а в сообщении Прага - Москва (в составах поездов №136/656/96) - с 14 марта.

Также отменяются поезда № 655/656 Минск - Брест - Минск отправлением из Минска с 14 марта, из Бреста - с 15 марта.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра 105.-0-