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16 февраля 2021, 11:02

Поезд Гомель-Минск задерживается из-за технической неисправности

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса №707 Гомель - Минск (отправлением из Гомеля в 7.00) был остановлен на перегоне Салтановка - Хальч в 7.40, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Причиной стала техническая неисправность подвижного состава.

Ориентировочно, поезд прибудет в Минск с опозданием на 2 часа 30 мин.

"Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства", - отметили в пресс-центре.

Подробную информацию можно получить на сайте www.rw.by, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-

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