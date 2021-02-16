Поезд Гомель-Минск задерживается из-за технической неисправности

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16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса №707 Гомель - Минск (отправлением из Гомеля в 7.00) был остановлен на перегоне Салтановка - Хальч в 7.40, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.
Причиной стала техническая неисправность подвижного состава.
Ориентировочно, поезд прибудет в Минск с опозданием на 2 часа 30 мин.
"Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства", - отметили в пресс-центре.
Подробную информацию можно получить на сайте www.rw.by, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-