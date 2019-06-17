17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд из Гомеля прибыл в Минск почти с четырехчасовым опозданием из-за технической неисправности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЖД.

"В 15.57 16 июня электропоезд межрегиональных линий бизнес-класса №709 Гомель-Минск остановился на перегоне Салтановка-Хальч по причине технической неисправности. Белорусской железной дорогой были предприняты меры по устранению неисправности и возобновлению движения поезда", - отметили в БЖД. В 19.57 состав поезда №709 отправился со станции Жлобин.

В связи происшествием 16 июня доставка пассажиров, которые приобрели билеты на поезд №708 Минск-Гомель, была организована пассажирскими вагонами локомотивной тяги. 17 июня доставка пассажиров поезда №707 Гомель-Минск отправлением в 7.00 также осуществляется вагонами локомотивной тяги.

Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-