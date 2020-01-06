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06 января 2020, 11:38

Поезд Минск-Адлер с 13 января будет следовать по измененному маршруту

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расписание и маршрут следования поезда №302/301 Минск-Адлер изменится с 13 января. Новшества будут действовать до 25 апреля, сообщает БЕЛТА.

Изменения связаны с ремонтными работами на Северо-Кавказской железной дороге.

Поезд будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 10.23 и прибывать на конечную станцию Адлер в 15.06. Отправление из Адлера будет в 22.11, прибытие в белорусскую столицу - в 5.21.

До 11 января, а также с 27 апреля до 7 декабря этого года состав стартует со станции Минск-Пассажирский в 12.20, на конечной станции в Адлере он будет в 12.32. Отправление из Адлера - в 16.08, прибытие в Минск - в 17.37.

Из Минска и Адлера поезд №302/301 отправляется и прибывает на конечные станции по нечетным числам месяца.

Более подробную информацию о расписании движения поездов, маршруте их следования, а также наличии проездных документов и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by и по телефону контакт-центра 105.-0-

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