Поезд Минск-Казань отправится сегодня в первый рейс

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 12 декабря, в первый рейс отправится поезд из Минска в Казань, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Поезд № 328/327 Минск-Казань формирования Белорусской железной дороги будет курсировать круглогодично один раз в неделю отправлением из столицы Беларуси по средам в 21.55 и прибытием в столицу Татарстана по пятницам в 17.53. Из Казани поезд будет отправляться с 15 декабря по субботам в 7.43 и прибывать в Минск по понедельникам в 5.13.

Маршрут поезда пролегает через крупнейшие туристические и административные центры Российской Федерации: Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск.

В его составе предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель-Казань и Брест-Казань, которые позволят связать такие областные и районные центры Беларуси, как Гомель, Могилев, Орша, Брест, Барановичи, с крупными регионами России.

Кроме того, расписание поезда предусматривает удобную пересадку из районных и областных центров Минской и Гродненской областей (Гродно, Мосты, Лида и Молодечно) на станции Минск-Пассажирский и Витебской области на станции Орша-Центральная.

Реализация проездных документов осуществляется за 60 суток до отправления поезда.

В пресс-центре отметили, что в поезде № 328/327 Минск-Казань предусмотрена система скидок. Для организованных групп пассажиров от 10 до 24 человек предоставляется скидка 20%, для групп от 25 и более человек - 30%, а также 10-процентная скидка при проезде в плацкартных вагонах на боковых местах.

При покупке билетов в купейные и вагоны СВ за 60-31 сутки до отправления поезда пассажирам предоставляется скидка 20%, за 30-21 сутки - 15%, при одновременном оформлении билетов "туда" и "обратно" предусмотрена скидка 10%.

"Данный проект направлен на развитие и укрепление деловых туристических и культурных связей между регионами Беларуси и России", - добавили в пресс-центре.

Более подробно с расписанием движения поезда можно ознакомиться на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра 105.-0-