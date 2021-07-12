12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд на "Славянский базар в Витебске" отправится в первый рейс 14 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Дополнительный поезд межрегиональных линий №644/643 Минск - Витебск - Минск, который БЖД традиционно назначает на время проведения фестиваля, будет курсировать ежедневно из Минска и из Витебска. "Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Тематика мероприятия будет отражена и в оформлении поезда. Кроме того, во время его следования пассажиры смогут ознакомиться с праздничной программой фестиваля", - отметили в пресс-центре.

Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.08. После завершения концертной программы гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.44.

Продажа билетов на этот поезд уже осуществляется. Приобрести их можно на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе "Услуги пассажирам", с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах БЖД.-0-