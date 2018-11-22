Поезда городских линий во время Европейских игр-2019 будут ходить чаще

22 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на период проведения Европейских игр-2019 увеличит частоту обращения поездов городских линий. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, который принимает участие в пятом слете машинистов БЖД в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

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