Поезда и беспересадочные вагоны в сообщении с Казахстаном временно отменены

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан из-за коронавируса приостановил курсирование международных поездов и беспересадочных вагонов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Отменяется и не будет курсировать поезд №318/317 Барановичи - Караганды отправлением из Барановичей с 20 марта, из Караганды - с 24 марта.

Временно не будут ходить беспересадочные вагоны из Бреста, Витебска, Гомеля и Могилева в Караганды отправлением из белорусских городов с 20 марта, из Караганды - с 24 марта.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возвращать деньги будут на основании проездных документов. Электронные билеты возвращаются через интернет-ресурс, где они были куплены.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах, с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47).-0-