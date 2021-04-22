Поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки в Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 апреля поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Вводятся дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров на территории Беларуси у транзитных поездов №30/29 Калининград - Москва - по станциям Сморгонь и Молодечно с возможностью проезда пассажиров на участках Молодечно - Москва и Москва - Сморгонь, №80/79 Калиниград - Санкт-Петербург - по станциям Сморгонь, Молодечно, Крулевщизна, Полоцк, Шумилино с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь - Санкт-Петербург - Сморгонь. Также дополнительные остановки вводятся у поезда №360/359 Калиниград - Адлер - по станциям Сморгонь, Молодечно, Борисов с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь - Адлер - Сморгонь.

БЖД обращает внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Также в пресс-центре напомнили, что граждане Беларуси при въезде на территорию России обязаны иметь справку относительно коронавирусной инфекции с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государств - членов EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Возвращающиеся в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом граждане РФ должны заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг до прибытия на территорию Российской Федерации, а по прибытии - пройти в течение трех календарных дней лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на ЕПГУ. До получения результатов обязательно соблюдение режима изоляции по месту жительства (пребывания).

При следовании в Беларусь иностранные граждане, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на белорусской территории, также должны иметь указанный выше медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Более подробную информацию о графике движения данных поездов, правилах и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.-0-