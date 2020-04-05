Поезда Минск-Москва и Брест-Санкт-Петербург отменяются с 5 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсирование поездов №2/1 Минск-Москва и №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург отменяется с 5 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск - Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург (из Бреста - с 5 апреля, из Санкт-Петербурга - с 6 апреля). Обращаем внимание пассажиров, что 5 апреля поезд №52 проследует по маршруту Брест-Витебск", - сказали в БЖД.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов. Сроки возврата не ограничены. Возврат провозных платежей осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно.

Актуальную информацию об организации движения международных пассажирских поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержку пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, оказывают по телефону +375 222 39 25 47.-0-