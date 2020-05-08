Погода до середины мая будет дождливой, в отдельные дни возможен мокрый снег - Белгидромет

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода до середины мая будет дождливой, в отдельные дни возможен мокрый снег. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"До середины мая сохранится неустойчивый характер погоды. По-прежнему будет наблюдаться чередование влияния атмосферных фронтов и областей повышенного давления. Не обойдется без дождей, в отдельные дни есть даже вероятность выпадения мокрого снега. В связи с распространением воздушных масс с северо-запада Европы температурный фон в первую часть мая прогнозируется в основном пониженный. Показатели несколько ниже нормы во вторую декаду будут преимущественно за счет низких температур в ночное время, с высокой вероятностью прогнозируются заморозки", - сказал Александр Беганский. Значимое повышение температур ожидается только в третьей декаде мая.

Представитель Белгидромета рассказал и о прогнозах на ближайшие выходные. Существенных осадков по стране не ожидается, температурный фон будет близким к средним многолетним значениям. В ночные часы есть вероятность слабых заморозков, а днем воздух будет прогреваться до отметок в основном 15-20 градусов тепла, по югу не исключено повышение до плюс 24.-0-

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