7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода на этой неделе будет благоприятной для уборки картофеля и кукурузы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последние дни агрометеорологические условия для проведения полевых сельскохозяйственных работ улучшились. На текущей неделе теплая, преимущественно без осадков погода, позволит увеличить темпы уборки крупяных культур, а также будет способствовать созреванию и просыханию зерна кукурузы. Агрометеорологические условия для уборки картофеля, кукурузы на силос, заготовки кормов, подъема льнотресты будут благоприятными", - рассказали в Белгидромете.

На большей части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, что благоприятно для обработки почвы и проведения осеннего сева. Переувлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы сохраняется только местами на крайнем северо-востоке страны, что осложняет здесь проведение полевых работ.-0-