Погода в Беларуси благоприятна для завершения уборочной - Белгидромет

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в Беларуси благоприятны для завершения уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По последним данным наблюдений, на большей части Беларуси верхний слой почвы находится в умеренно влажном состоянии. Только местами по северо-востоку страны сохраняется переувлажнение почвы. Агрометеорологические условия вполне благоприятны для завершения уборочных работ и проведения зяблевой обработки почвы. В хозяйствах страны продолжается уборка сахарной свеклы, поздних овощей, кукурузы на зерно, близится к завершению уборка кукурузы на силос", - сказали в Белгидромете.

Как отмечают агрометеорологи, необычно теплая для этого времени погода продлила осеннюю вегетацию озимых культур. На посевах озимой пшеницы практически повсеместно наблюдается кущение. У ржи и тритикале кущение отмечено на участках, засеянных до 25-28 сентября. На поздних октябрьских посевах появились всходы. У озимого рапса продолжает формироваться листовая розетка. Но в начале ноября из-за ожидаемого понижения температуры вегетация озимых культур замедлится.-0-