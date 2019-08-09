Погода в Беларуси в выходные улучшится - Белгидромет

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие выходные дни погода улучшится, в Беларуси потеплеет. В субботу ночью местами не обойдется без небольших кратковременных дождей, в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного давления, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в основном составит 8-14 тепла, местами она понизится до 6-7 градусов, днем будет 20-25 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до 27 градусов.

Атмосферный фронт 11 августа обусловит местами, преимущественно по северо-востоку республики, кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 по востоку до плюс 18 градусов по юго-западу, днем будет 21-28 градусов тепла.

В понедельник, 12 августа, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами, в основном по западу республики, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла, днем - от 23 по северо-востоку до 31 градуса по юго-западу страны.-0-

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