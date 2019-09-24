Погода в ближайшее время будет способствовать уборке сахарной свеклы - Белгидромет

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода в ближайшее время будет способствовать уборке сахарной свеклы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным предприятий сахарной отрасли и метеорологических станций на 20 сентября, по свеклосеющей зоне вес корнеплода сахарной свеклы близок к прошлогоднему. В первой половине второй декады сентября теплая преимущественно без осадков погода благоприятствовала увеличению содержания сахаров. Во второй пятидневке декады в связи с похолоданием и дождями агрометеорологические условия для накопления сахаров в корнеплодах ухудшились. По информации предприятий сахарной отрасли, средняя сахаристость корнеплодов на 20 сентября оказалась в пределах базисной и несколько выше.

На полях у сахарной свеклы отмечено пожелтение нижних листьев. Хозяйства проводят уборку. Как отмечают агрометеорологи, из-за угрозы заморозков не следует оставлять на полях выкопанные корнеплоды.-0-