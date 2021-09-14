Погода в ближайшие дни будет способствовать уборочной - Белгидромет

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода в ближайшие дни будет способствовать проведению уборочной, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На конец первой декады сентября под озимым рапсом, озимыми зерновыми культурами, а также на полях, предназначенных под озимый сев, в большинстве районов Беларуси запасы продуктивной влаги в пахотном слое хорошие. Местами в южной части и на западе страны влагозапасы в пахотном горизонте уменьшились до удовлетворительных. Достаточное количество влаги и теплая погода способствуют севу озимых зерновых, появлению всходов и дальнейшему развитию озимых культур.

"Во второй декаде сентября на большей территории страны сохранятся достаточные запасы влаги в почве. В ближайшие дни погодные условия в основном будут способствовать проведению уборочных работ", - прогнозируют агрометеорологи.-0-