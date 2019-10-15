Погода в ближайшие дни будет способствовать завершению уборки картофеля - Белгидромет

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода в ближайшие дни будет способствовать завершению уборки картофеля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На большей части территории Беларуси складываются благоприятные агрометеорологические условия для проведения уборочных работ. Хорошее увлажнение верхнего слоя почвы позволяет поддерживать высокие темпы зяблевой обработки. До конца второй декады октября погодные условия будут способствовать завершению уборки картофеля, заготовке кормов, уборке кукурузы, сахарной свеклы и поздних овощей", - сказали в Белгидромете.

Довольно сложная агрометеорологическая обстановка для проведения полевых сельскохозяйственных работ сохраняется в северном регионе страны. По последним данным, во многих районах Витебской области верхний слой почвы по-прежнему сильно увлажнен. На переувлажненных почвах проведение уборки сельскохозяйственных культур, агротехнических мероприятий по уходу за посевами озимых культур, подъем зяби затруднены. Ожидается, что в ближайшие дни под влиянием теплой погоды переувлаженные почвы в северных районах будут просыхать.-0-