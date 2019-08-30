Погода в начале сентября будет способствовать созреванию кукурузы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в начале сентября будут способствовать созреванию зерна кукурузы и проведению уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В последней декаде августа в связи с теплой погодой улучшились агрометеорологические условия для созревания зерна кукурузы. По последним данным агрометеорологических наблюдений, на большинстве площадей в южной половине страны у кукурузы наступила восковая спелость зерна, в крайних южных районах страны отмечена полная спелость. На остальных массивах продолжается налив зерна, на отдельных наблюдательных участках в Витебской области - цветение початка. На многих наблюдаемых полях в развитии кукурузы отмечается некоторое отставание от прошлогодних сроков.

Наступление молочно-восковой и восковой спелости зерна - оптимальные сроки для уборки кукурузы на силос. Для получения качественных кормов уборку силосных посевов целесообразно провести до наступления полной спелости, отметили агрометеорологи.-0-