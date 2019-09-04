Погода в начале сентября будет способствовать уборке сахарной свеклы - Белгидромет

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия в ближайшее время в основном будут способствовать формированию урожая сахарной свеклы и проведению уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

К началу сентября в большинстве свеклосеющих районов сформировались запасы продуктивной влаги в почве, достаточные для роста корнеплодов сахарной свеклы. По последним данным предприятий сахарной отрасли, средняя масса корнеплода близка к прошлогодним показателям и немного их превышает.

Условия для накопления сахаров в корнеплодах в третьей декаде августа заметно улучшились. Продолжительность солнечного сияния в основной зоне свеклосеяния оказалась больше средней многолетней на 40-50 часов. Тем не менее средняя сахаристость корнеплодов, по данным профильных предприятий, еще несколько уступает прошлогодним значениям. На наблюдаемых полях у сахарной свеклы началось пожелтение нижних листьев, хозяйства выборочно приступили к уборке.-0-