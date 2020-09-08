Погодные условия будут способствовать прорастанию зерна и появлению всходов озимых - Белгидромет

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия будут способствовать прорастанию зерна и появлению всходов озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологическая обстановка на текущей неделе будет способствовать прорастанию зерна и появлению всходов озимых зерновых культур, листообразованию озимого рапса. В ближайшие дни более благоприятные условия для проведения уборки, в первую очередь крупяных культур, предполагаются в южных районах Беларуси. Ближе к концу недели улучшение погодных условий для уборочных работ ожидается во многих районах страны", - сказали в Белгидромете.

По последним данным наблюдений, на значительной части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, что благоприятно для проведения сева озимых зерновых культур, появления всходов и дальнейшего развития озимого рапса. В районах, где накануне прошли наиболее интенсивные дожди, отмечается переувлажнение верхнего слоя. На таких площадях обработка почвы под озимый сев, проведение уборочных работ затруднено. Из-за неравномерного распределения осадков на юго-востоке Гомельской области верхний 10-сантиметровый слой почвы слабо увлажнен.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь