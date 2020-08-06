Погодные условия для развития картофеля складываются удовлетворительно - Белгидромет

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия для развития картофеля складываются удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Преобладание умеренного температурного режима и достаточное количество почвенной влаги на основных массивах создают вполне удовлетворительные агрометеорологические условия для формирования урожая картофеля. Хуже условия складываются в западной части и местами на юго-востоке страны, где ощущается недостаток почвенной влаги", - отметили в Белгидромете.

По последним данным наблюдений, у картофеля повсеместно закончилось цветение. Местами у раннеспелых сортов отмечено естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под одним кустом на большинстве наблюдательных участков в основном близка к уровню прошлого года, в Гомельской области - меньше, чем в 2019-м.

"В ближайшее время из-за недобора осадков возможно ухудшение влагообеспеченности картофеля. Ожидаемые туманы могут спровоцировать появление болезней", - предупреждают агрометеорологи.-0-