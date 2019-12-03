Погодные условия не создают угрозу для озимых культур - Белгидромет

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур складываются удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По последним данным наблюдений, снежный покров незначительный, в ряде районов страны отсутствует. На конец ноября небольшое промерзание почвы наблюдалось преимущественно в северо-восточной половине Беларуси, на остальной территории страны почва оставалась талой", - сообщили агрометеорологи.

Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур понижалась до 3-7 градусов мороза. Вместе с тем в Белгидромете отметили, что такие температуры для зимующих культур не опасны.

В ближайшее время снежный покров будет неустойчивым, при этом низких температур, представляющих угрозу озимым, не ожидается.-0-

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